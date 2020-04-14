На Российском проспекте укладывают новый асфальт по нацпроекту " Инфраструктура для жизни"

Дорожники уже завершили фрезеровку старого покрытия и приступили к укладке новых слоёв асфальтобетона.

В Невском районе продолжается обновление покрытия на Российском проспекте. Работы ведутся в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" и включают полную замену асфальта на площади более 40 тысяч квадратных метров.

Дорожники уже завершили фрезеровку старого покрытия и приступили к укладке новых слоёв асфальтобетона. Кроме того, на участке обновят бордюры, люки и нанесут новую дорожную разметку из термопластика.

Покрытие выполняется с применением современных технологий: используется щебеночно-мастичный асфальтобетон SMA-16 с полимерно-битумными добавками. Такая смесь отличается повышенной износостойкостью и долговечностью.

Российский проспект — одна из ключевых магистралей Невского района. Он соединяет жилые кварталы с Ледовым дворцом, ХК СКА, школами, детсадами и парками. Здесь проходят маршруты общественного транспорта, связывающие район с другими частями города.

Всего по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" в этом году в Санкт-Петербурге планируется обновить 600 тысяч квадратных метров дорог.

Фото: КРТИ