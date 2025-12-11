В Петербурге общественники следят за качеством ремонта дорог

Представители общественного контроля и студенты технических вузов систематически посещали лабораторию "Дирекции транспортного строительства", где узнавали о новейших технологиях, применяемых при проведении работ и особенностях строения дорожного покрытия.
Светлана Большакова, представитель общественного контроля:
В этом году в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" я, как общественный наблюдатель, посещала ремонты дорог в городе и присутствовала при заборе разных проб асфальта.
В течение года народных контролеров знакомили с процессами проверки качества уложенного покрытия. Кроме того, общественники проходили обучение по работе со специальными инструментами, используемыми для контроля качества дорожного покрытия – курвиметрами и дорожными рейками. С помощью этих приборов можно измерить уклон и протяженность покрытия, а также проверить соответствие выполненных работ проектной документации. Полученные знания существенно помогли при инспекциях общественников на объектах.
В предстоящем дорожно-строительном сезоне общественники продолжат принимать активное участие в инспекционных поездках на объекты, реализуемые в рамках национального проекта, осуществляя контроль за качеством выполняемых работ.
