В Петербурге общественники следят за качеством ремонта дорог

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в 2025 году в городе на Неве обновили более 60 км дорог общего пользования. Активное участие в приёмке объектов и проверке качества выполненных работ принимали общественные контролеры. Комиссия проводила замеры параметров дорожного полотна и наблюдала за тем, как специалисты отбирают керны и направляют их в лабораторию для определения физико-механических характеристик асфальтобетонной смеси на объектах нацпроекта.

Представители общественного контроля и студенты технических вузов систематически посещали лабораторию "Дирекции транспортного строительства", где узнавали о новейших технологиях, применяемых при проведении работ и особенностях строения дорожного покрытия.

Светлана Большакова, представитель общественного контроля:

В этом году в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" я, как общественный наблюдатель, посещала ремонты дорог в городе и присутствовала при заборе разных проб асфальта.

В течение года народных контролеров знакомили с процессами проверки качества уложенного покрытия. Кроме того, общественники проходили обучение по работе со специальными инструментами, используемыми для контроля качества дорожного покрытия – курвиметрами и дорожными рейками. С помощью этих приборов можно измерить уклон и протяженность покрытия, а также проверить соответствие выполненных работ проектной документации. Полученные знания существенно помогли при инспекциях общественников на объектах.

В предстоящем дорожно-строительном сезоне общественники продолжат принимать активное участие в инспекционных поездках на объекты, реализуемые в рамках национального проекта, осуществляя контроль за качеством выполняемых работ.