Представитель Жилищного комитета рассказал об уборке кровель после снегопада

Прежде всего специалисты избавляются от "снежной шапки".

В Смольном рассказали о ситуации с уборкой кровель. Начальник Технического управления Жилищного комитета Петербурга Андрей Джалалов на пресс-конференции в "ТАСС" признал, что проблема есть, городу не хватает кадров.

Последний серьезный снегопад в Петербурге прошел 29 января. С 30 января по 8 февраля очистка кровель была выполнена 15 тысяч раз. При этом в городе всего 13410 кровель. Это означает, что некоторые крыши уже убрали дважды.

Прежде всего рабочие убирают снежную шапку, а затем переходят к остальной кровли. За весь снежный период было получено 7,5 тысяч обращений из-за образования наледи. Их количество увеличилось за последнюю неделю из-за "температурных качелей".

Джалалов отметил, что Петербургу нужны кровельщики. Есть 2 учебные программы, по которым специалисты могут пройти обучение или переобучение для того, чтобы далее бороться со снегом и наледью на кровле. В качестве примера чиновник привел Московский район: там специалисты активно проходят обучение, в связи с чем ситуация с уборкой улучшилась.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге после гибели дворника от упавшей ледяной глыбы возбудили два уголовных дела.

Фото: Piter.TV