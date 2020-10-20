В Выборге благоустраивают Садовый сквер

Весной к благоустройству Садового сквера администрацией Выборгского района были проведены необходимые подготовительные мероприятия.

Выборг на протяжении пяти лет ежегодно благоустраивает общественные и дворовые территории, выбранные жителями. Участие в проекте "Формирование комфортной городской среды" продолжается и в этом году. К осени преобразится часть Садового сквера, примыкающая к бульвару Кутузова. Весной к благоустройству Садового сквера администрацией Выборгского района были проведены необходимые подготовительные мероприятия. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

На данный момент в сквере завершена прокладка подземного кабеля, установлены закладные опоры освещения. Рабочие уже обустраивают пешеходные дорожки, укладывают бортовые камни. Плиткой уже выложен тротуар со стороны улицы Садовой, участок, где ранее размещался памятник Горькому, несколько пешеходных лучеобразных дорожек, лестница.

Раньше Садовый сквер был подвержен постоянным подтоплениям. При строительстве пешеходных участков поднимают почти на полметра высоту дорожек, укладывают материал, который позволяет укрепить грунт и усилить гидроизоляцию. Уже подготовлен и фундамент под памятник Горькому. После реставрационных работ он вернётся на место.

В дальнейшем предстоит провести большой объем работ по озеленению: высадят 23 липы, 22 дуба черешчатого, 968 кустов спиреи, 952 кизильника и 24 барбариса. Также в сквере появится видеонаблюдение.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО