В Выборге завершается благоустройство Садового сквера

Объект посетили губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, глава муниципального образования Дмитрий Никулин и глава администрации Выборгского района Валерий Савинов.

В Выборге завершается благоустройство участка Садового сквера, в котором размещен памятник Максиму Голькому. Благоустройство прошла в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды". Объект посетил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Осмотр хода работ по подготовке к сдаче Садового сквера прошел с участием руководителей Выборгского района – главы муниципального образования Дмитрия Никулина и главы администрации Выборгского района Валерия Савинова. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

В 2021 году сквер преобразился: выполнена новая планировка территории, обустроены пешеходные дорожки, газоны, установлены энергосберегающие светильники, детская площадка на мягком покрытии, обновлен памятник Максиму Горькому, высажено почти 2000 зеленых насаждений. Работы выполнены на 98%. Сейчас завершается сборка скамеек и навесов, установка ограждения и высадка кустарника.

Приемка работ по благоустройству Садового сквера будет производиться с привлечением независимой внешней экспертизы.

В мае 2021 года жители Выборга на онлайн-платформе Минстроя голосовали за понравившийся проект благоустройства Батарейной горы. Глава администрации Выборгского района Валерий Савинов рассказал, что работы на этой территории начнутся в 2022 году.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО