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На памятнике Горькому в Выборге появилась табличка с факсимиле писателя
Сегодня, 11:51
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На памятнике Горькому в Выборге появилась табличка с факсимиле писателя

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Как рассказал замначальника отдела по развитию городской среды районной администрации Олег Лиховидов, у писателя Максима Горького оказалось много вариантов подписи.

Скульптура писателя Максима Горького была отремонтирована в ходе благоустройства Садового сквера в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды". В декабре на постаменте закрепили табличку с факсимиле писателя, выполненную из латуни.

Как рассказал замначальника отдела по развитию городской среды районной администрации Олег Лиховидов, у писателя Максима Горького оказалось много вариантов подписи.

Пришлось пересмотреть более десятка автографов и выбрать наиболее известный и узнаваемый читателями и, в тоже время, подходящий для нашего времени.

Олег Лиховидов

Памятник Горькому, который всегда считался типовым, уникален в своем роде и является единственным в Ленобласти.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

Теги: максим горький, садовый сквер
Категории: Лента новостей, Выборг,

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