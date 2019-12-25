На памятнике Горькому в Выборге появилась табличка с факсимиле писателя

Как рассказал замначальника отдела по развитию городской среды районной администрации Олег Лиховидов, у писателя Максима Горького оказалось много вариантов подписи.

Скульптура писателя Максима Горького была отремонтирована в ходе благоустройства Садового сквера в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды". В декабре на постаменте закрепили табличку с факсимиле писателя, выполненную из латуни.

Как рассказал замначальника отдела по развитию городской среды районной администрации Олег Лиховидов, у писателя Максима Горького оказалось много вариантов подписи.

Пришлось пересмотреть более десятка автографов и выбрать наиболее известный и узнаваемый читателями и, в тоже время, подходящий для нашего времени. Олег Лиховидов

Памятник Горькому, который всегда считался типовым, уникален в своем роде и является единственным в Ленобласти.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО