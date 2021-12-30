В Выборге завершилось благоустройство Садового сквера

На территории появились указатели направлений для туристов, а также информационные стенды с QR-кодами.

Завершено благоустройство Садового сквера в Выборге в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и комфортная среда".

На территории появились указатели направлений для туристов, а также информационные стенды с QR-кодами. Использовав QR-коды, желающие смогут перейти на портал "Виртуальный Выборг", где также найдут полезную и интересную информацию.

Жители получили красивую удобную территорию для отдыха. Проектом, который прошел государственную экспертизу, предусмотрено строительство всего сквера. Оно возможно при условии, что жители предложат сквер в качестве приоритетной территории для благоустройства. Олег Лиховидов, замначальника отдела по развитию городской среды районной администрации

Также Лиховидов сообщил, что с 13 по 24 декабря был открыт сбор предложений по благоустройству общегородских территорий в 2023 году. Среди поступивших вариантов – Садового сквера нет.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

Видео: МГ "Наш город"