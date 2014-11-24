Работы по благоустройству Батарейной горы начнутся в 2022 году

Наибольшую поддержку население оказало проекту №1 по благоустройству участка Батарейной горы.

В мае 2021 года жители Выборга на онлайн-платформе Минстроя голосовали за понравившийся проект благоустройства Батарейной горы. Глава администрации Выборгского района Валерий Савинов рассказал, когда на этой территории начнутся работы.

Да, действительно, в этом году впервые голосование прошло на единой платформе Минстроя. Раньше оно проводилось муниципальными образованиями, по срокам, установленным Минстроем, на муниципальных площадках. Свое мнение в 2021 году на единой федеральной онлайн-площадке выразили 7780 человек из Выборгского района. Это один из самых высоких показателей в Ленобласти. Хочу поблагодарить за активность наших жителей, не равнодушных к облику наших населённых пунктов. Валерий Савинов, глава администрации Выборгского района

Наибольшую поддержку население оказало проекту №1 по благоустройству участка Батарейной горы. Работы по благоустройству начнутся в 2022 году.

Превью: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

Видео: Piter.tv