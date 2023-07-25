Суд обязал продавца убрать ложную лечебную рекламу в Петербурге

В Санкт-Петербурге Василеостровский районный суд вынес решение по иску, поданному в защиту прав потребителей.

В Санкт-Петербурге Василеостровский районный суд вынес решение по иску, поданному в защиту прав потребителей. Поводом для разбирательства послужила реклама товара, в которой продавец указывал на его лечебные свойства, не имея на то документальных подтверждений. Кроме того, на странице интернет-магазина отсутствовали обязательные контактные данные продавца, что является нарушением действующего законодательства.

Суд признал доводы истца обоснованными и постановил устранить нарушения. Продавец обязан удалить недостоверные сведения, разместить необходимую информацию о себе и опубликовать решение суда в профильном СМИ в течение десяти дней после вступления постановления в силу. При неисполнении требования в установленный срок компания будет выплачивать по 100 рублей за каждый день просрочки. Решение уже вступило в законную силу.