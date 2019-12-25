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Прокуратура Петербурга добилась выплаты 120 тыс. рублей для пенсионерки, которая переехала из района Крайнего Севера
Сегодня, 9:53
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Прокуратура Петербурга добилась выплаты 120 тыс. рублей для пенсионерки, которая переехала из района Крайнего Севера

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В целях устранения нарушений прокурор внес представление в адрес перевозчика.

Прокуратура Московского района Петербурга провела проверку по обращению пенсионерки. В 2024 году женщина переехала в город из района Крайнего Севера. Багаж к новому месту жительства она отправляла транспортной компанией. 

По информации надзорного ведомства, с целью компенсации расходов, связанных с переездом, было подано заявление на оплату стоимости перевозки багажа. Из-за неправильно оформленных транспортной компанией документов потерпевшей отказали в компенсации. 

В целях устранения нарушений прокурор внес представление в адрес перевозчика. В результате компания возместит свыше 120 тыс. рублей. 

Ранее мы рассказывали о том, что после вмешательства прокуратуры сотрудник петербургской организации получит более 300 тыс. рублей зарплаты. 

Фото: Piter.TV 

Теги: переезд, прокуратура
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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