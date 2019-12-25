Прокуратура Петербурга добилась выплаты 120 тыс. рублей для пенсионерки, которая переехала из района Крайнего Севера

В целях устранения нарушений прокурор внес представление в адрес перевозчика.

Прокуратура Московского района Петербурга провела проверку по обращению пенсионерки. В 2024 году женщина переехала в город из района Крайнего Севера. Багаж к новому месту жительства она отправляла транспортной компанией.

По информации надзорного ведомства, с целью компенсации расходов, связанных с переездом, было подано заявление на оплату стоимости перевозки багажа. Из-за неправильно оформленных транспортной компанией документов потерпевшей отказали в компенсации.

В целях устранения нарушений прокурор внес представление в адрес перевозчика. В результате компания возместит свыше 120 тыс. рублей.

Ранее мы рассказывали о том, что после вмешательства прокуратуры сотрудник петербургской организации получит более 300 тыс. рублей зарплаты.

Фото: Piter.TV