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После вмешательства прокуратуры сотрудник петербургской организации получит более 300 тыс. рублей зарплаты
Сегодня, 13:06
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После вмешательства прокуратуры сотрудник петербургской организации получит более 300 тыс. рублей зарплаты

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Также мужчине выплатят 50 тыс. рублей компенсации морального вреда.

В прокуратуру Центрального района Петербурга обратился мужчина, который попросил оказать помощь в обеспечении судебной защиты его нарушенных трудовых прав. Об этом сообщили 19 июня в надзорном ведомстве. 

Местный житель работал в обществе с ограниченной ответственностью. Ему начислили заработную плату за определенный период, но не выплатили ее. Так, образовалась задолженность в общем размере более 300 тыс. рублей. 

Прокурор направил в суд исковое заявление о взыскании зарплаты с работодателя. Требования удовлетворены. Также сотруднику выплатят 50 тыс. рублей компенсации морального вреда. 

Ранее мы рассказывали о том, что прокуратура защищает права жильцов дома на 2-м Муринском проспекте, где долго не было воды. 

Фото: Piter.TV 

Теги: зарплата, прокуратура
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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