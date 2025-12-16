После вмешательства прокуратуры сотрудник петербургской организации получит более 300 тыс. рублей зарплаты

В прокуратуру Центрального района Петербурга обратился мужчина, который попросил оказать помощь в обеспечении судебной защиты его нарушенных трудовых прав. Об этом сообщили 19 июня в надзорном ведомстве.
Местный житель работал в обществе с ограниченной ответственностью. Ему начислили заработную плату за определенный период, но не выплатили ее. Так, образовалась задолженность в общем размере более 300 тыс. рублей.
Прокурор направил в суд исковое заявление о взыскании зарплаты с работодателя. Требования удовлетворены. Также сотруднику выплатят 50 тыс. рублей компенсации морального вреда.
Ранее мы рассказывали о том, что прокуратура защищает права жильцов дома на 2-м Муринском проспекте, где долго не было воды.
Фото: Piter.TV
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