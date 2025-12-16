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Прокуратура защищает права жильцов дома на 2-м Муринском проспекте, где долго не было воды
Сегодня, 10:10
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Прокуратура защищает права жильцов дома на 2-м Муринском проспекте, где долго не было воды

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Продолжительность перерыва подачи воды превысила нормативные показатели.

Прокуратура Выборгского района Петербурга провела проверку исполнения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. К мероприятиям привлечены специалисты Государственной жилищной инспекции города. 

В период с 31 мая по 1 июня в доме 51А по 2-му Муринскому проспекту отсутствовало водоснабжение из-за технологического нарушения на разливе, находящемся в зоне ответственности управляющей компании. В общем продолжительность перерыва подачи воды превысила нормативные показатели.

Проверка прокуратуры показала, что управляющей организацией своевременно меры к восстановлению режима обеспечения населения коммунальными услугами не приняты. 

Пресс-служба надзорного ведомства 

Помимо этого, зафиксировано ненадлежащее состояние инженерного оборудования и системы водоотведения. Прокурор внес представление в адрес управляющей организации, в настоящее время его рассматривают. 

Ранее мы рассказывали о том, что после вмешательства петербургской прокуратуры ООО погасило долг по зарплате в 6 млн рублей. 

Фото: Piter.TV 

Теги: жкх, прокуратура
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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