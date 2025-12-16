Прокуратура защищает права жильцов дома на 2-м Муринском проспекте, где долго не было воды

Продолжительность перерыва подачи воды превысила нормативные показатели.

Прокуратура Выборгского района Петербурга провела проверку исполнения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. К мероприятиям привлечены специалисты Государственной жилищной инспекции города.

В период с 31 мая по 1 июня в доме 51А по 2-му Муринскому проспекту отсутствовало водоснабжение из-за технологического нарушения на разливе, находящемся в зоне ответственности управляющей компании. В общем продолжительность перерыва подачи воды превысила нормативные показатели.

Проверка прокуратуры показала, что управляющей организацией своевременно меры к восстановлению режима обеспечения населения коммунальными услугами не приняты. Пресс-служба надзорного ведомства

Помимо этого, зафиксировано ненадлежащее состояние инженерного оборудования и системы водоотведения. Прокурор внес представление в адрес управляющей организации, в настоящее время его рассматривают.

Ранее мы рассказывали о том, что после вмешательства петербургской прокуратуры ООО погасило долг по зарплате в 6 млн рублей.

Фото: Piter.TV