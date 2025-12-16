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После вмешательства петербургской прокуратуры ООО погасило долг по зарплате в 6 млн рублей
Сегодня, 13:24
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После вмешательства петербургской прокуратуры ООО погасило долг по зарплате в 6 млн рублей

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Было внесено представление генеральному директору организации.

Прокуратура Красногвардейского района Петербурга провела проверку исполнения трудового законодательства. В период с января по май 42 сотрудникам общества с ограниченной ответственностью частично не выплачивалась заработная плата. Общий размер задолженности был более 6 млн рублей. 

Прокуратура вносила представление генеральному директору организации. В результате долг перед коллективом погашен в полном объеме. 

Ранее на Piter.TV: сотрудники предприятия в Выборге получили 3 млн рублей задолженности по зарплате. Речь идет об АНО "Фаворит Выборг" в Ленинградской области. Руководителя привлекли к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ. 

Фото: Piter.TV 

Теги: зарплата, прокуратура
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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