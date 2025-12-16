Сотрудники предприятия в Выборге получили 3 млн рублей задолженности по зарплате

Кроме того, директору внесено представление.

Выборгская городская прокуратура Ленинградской области провела проверку исполнения трудового законодательства в деятельности АНО "Фаворит Выборг" в Выборге. Перед 11 сотрудниками предприятия образовалась задолженность по заработной плате в размере более 3 млн рублей.

Руководителя организации привлекли к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (неполная выплата в установленный срок зарплаты, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния). Кроме того, директору внесено представление. В результате все работники получили выплаты.

Ранее мы рассказывали о том, что после вмешательства петербургской прокуратуры организация погасила долг по зарплате в 180 тыс. рублей.

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