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Сотрудники предприятия в Выборге получили 3 млн рублей задолженности по зарплате
Сегодня, 16:34
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Сотрудники предприятия в Выборге получили 3 млн рублей задолженности по зарплате

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Кроме того, директору внесено представление.

Выборгская городская прокуратура Ленинградской области провела проверку исполнения трудового законодательства в деятельности АНО "Фаворит Выборг" в Выборге. Перед 11 сотрудниками предприятия образовалась задолженность по заработной плате в размере более 3 млн рублей. 

Руководителя организации привлекли к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (неполная выплата в установленный срок зарплаты, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния). Кроме того, директору внесено представление. В результате все работники получили выплаты. 

Ранее мы рассказывали о том, что после вмешательства петербургской прокуратуры организация погасила долг по зарплате в 180 тыс. рублей. 

Фото: pxhere 

Теги: зарплата, прокуратура
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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