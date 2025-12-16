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После вмешательства петербургской прокуратуры организация погасила долг по зарплате в 180 тыс. рублей
Сегодня, 14:57
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После вмешательства петербургской прокуратуры организация погасила долг по зарплате в 180 тыс. рублей

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Оплату ожидали четыре работника.

Прокуратура метрополитена Петербурга провела проверку по коллективному обращению. Было установлено, что перед четырьмя сотрудниками коммерческой организации образовалась задолженность по заработной плате в размере 178 тыс. рублей, рассказали в надзорном ведомстве 17 июня. 

В результате принятых мер реагирования трудовые права работников восстановили, долг по оплате труда погашен. 

Ранее на Piter.TV: благодаря петербургской прокуратуре местное общество с ограниченной ответственностью погасило долг по заработной плате более чем в 400 тыс. рублей. Руководителю компании вносили представление. Также потерпевшим выплатили компенсацию за задержку зарплаты. 

Фото: Piter.TV 

Теги: зарплата, прокуратура
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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