После вмешательства петербургской прокуратуры организация погасила долг по зарплате в 180 тыс. рублей

Оплату ожидали четыре работника.

Прокуратура метрополитена Петербурга провела проверку по коллективному обращению. Было установлено, что перед четырьмя сотрудниками коммерческой организации образовалась задолженность по заработной плате в размере 178 тыс. рублей, рассказали в надзорном ведомстве 17 июня.

В результате принятых мер реагирования трудовые права работников восстановили, долг по оплате труда погашен.

Ранее на Piter.TV: благодаря петербургской прокуратуре местное общество с ограниченной ответственностью погасило долг по заработной плате более чем в 400 тыс. рублей. Руководителю компании вносили представление. Также потерпевшим выплатили компенсацию за задержку зарплаты.

Фото: Piter.TV