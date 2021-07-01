Для очистки бухты Радуга привезли дополнительное оборудование

Специалисты разделились на две группы: одна выкашивает заросли камыша, вторая обрабатывает берег.

Работы в бухте Радуга не останавливаются ни на один день, очистить водную поверхность и прибрежную полосу от нефтепродуктов дело непростое. Сдержать нефтяное пятно от дальнейшего распространения помогает боновое заграждение. По водной глади курсирует нефтесборщики. Накануне пришло техническое подкрепление, поэтому темп работы набирает обороты.

Личный состав у нас добавился, техника пришла дополнительная, КамАЗ, "Газель" с манипулятором, чтобы вручную это всё не таскали. Николай Синько, командир аварийно-спасательного формирования "Морская экология"

Специалисты разделились на две группы: одна выкашивает заросли камыша, вторая обрабатывает берег. Для этих целей применяется аппарат высокого давления, с помощью пара и чистящих средств от нефтепродуктов отмываются песок, камни, гравий. Все нефтепродукты будут вывезены на специальный полигон. Перспективы очистить бухту довольно неплохие.

Я и уже видел ситуацию. То, что здесь очень сложно – это берег. Здесь все-таки и растительность и не хочется затронуть какие-то деревья. Делаем все, что в наших силах. Николай Синько, командир аварийно-спасательного формирования "Морская экология"

Муниципальный контракт на ликвидацию загрязнения водного объекта заключила администрация Выборгского района.

Ранее мы показывали, как проходит очистка бухты Радуга от нефтепродуктов.

Видео: МГ "Наш город"