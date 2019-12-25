В Выборге продолжат очищать бухту Радуга

Специалисты и местная администрация выехали в бухту, чтобы принять экстренные меры по очистке воды от нефтепродуктов.

Рабочая группа по ликвидации последствий загрязнения бухты Радуга разработала план действий для улучшения экологической обстановки на береговой полосе и в воде. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти 7 мая.

Глава администрации района Ильдар Гилязов призвал экстренно начинать работу по очищению бухты от нефтепродуктов. На место происшествия приехали сотрудники МЧС, представители управления по обеспечению мероприятий гражданской защиты Ленобласти, специалисты "Морской экологии", ГУП "ПИЛАРН", ООО "РАСЭМ" и местная администрация.

Общим советом ведомства решили очищать берег и воду с помощью спецтехники. В этот период в акватории установят заграждения, которые не позволят распространяться опасным веществам.

Ежедневно специалисты будут проводить мониторинг состояния воды и береговой территории бухты.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на Свердловской набережной обнаружили мусор и солому. Известно, что участок возле дома № 64 по Свердловской набережной является одним из самых грязных в реке.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти