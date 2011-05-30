На Свердловской набережной обнаружили мусор и солому

Воды Невы принесли к берегу пакеты, бутылки и бытовые отходы.

К берегу Невы в районе Свердловской набережной прибило мусор и солому. Об этом сообщили свидетели в социальных сетях 9 мая.

Житель Петербурга в сообществе "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург" опубликовал видео, на котором можно заметить рваные пакеты, бутылки и прочие бытовые отходы.

Известно, что участок возле дома № 64 по Свердловской набережной является одним из самых грязных в реке.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на Дизельном проезде вновь заметили свалку. Помимо того, что около жилых домов вновь образовалось "море", там еще и лежит мусор. Планируется расширение дороги до четырех полос, поэтому проезд временно перекрыли.

Видео: "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург"