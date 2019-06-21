На Дизельном проезде вновь заметили свалку

Проезд будут расширять до четырех полос и менять дорожное покрытие, поэтому на данный момент он закрыт.

Жители Средней Рогатки заметили на Дизельном проезде мусор, несмотря на то, что в 2020 году там ликвидировали свалку. Об этом они написали в группе "Средняя Рогатка: сделаем жизнь комфортнее" в "ВКонтакте" 7 мая.

Помимо того, что около жилых домов вновь образовалось "море", там еще и лежит мусор. Администрация Московского района направила проектным организациям предложения по развитию территории.

Пользователь по имени Денис узнал, что Дизельный проезд закрыт уже неделю в связи с капитальным ремонтом. О работах ранее писал Piter.TV. В этот период выезд для жителей ЖК "Две столицы" будет осуществляться по Среднерогатской улице.

Фото: ВКонтакте / Средняя Рогатка: сделаем жизнь комфортнее / Артем Титов