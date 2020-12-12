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Дизельный проезд расширят до четырех полос
Сегодня, 17:23
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Дизельный проезд расширят до четырех полос

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Проезжую часть и тротуары приведут в порядок.

В Петербурге завершили разработку проектной документации по капитальному ремонту Дизельного проезда. Документация получила положительное заключение "Центра государственной экспертизы". Об этом 2 марта сообщила пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Работы выполнило ООО "Фундаментстрой". Проезд нуждается в ремонте, так как находится в неудовлетворительном состоянии. Специалисты отметили частые выбоины, трещины, проломы, колейность. Кроме того, часть транспортно-эксплуатационных показателей была вне установленных нормативов. 

Проект предполагать расширить Дизельный проезд до четырех полос, заменить покрытие проезжей части, обустроить тротуары и бордюры, установить элементы освещения, изменить устройство инженерных коммуникаций. Также будет восстановлена зона зеленых насаждений. 

Сроки начала строительно-монтажных работ уточняются.

Фото: Piter.TV

 

Теги: дизельный проезд, проезжая часть, ремонт дороги
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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