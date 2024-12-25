Свыше 86 тыс тонн загрязненного грунта собрали на Кубани и в Крыму

Ликвидация последствий крушения танкеров в Черном море продолжается.

Министерство чрезвычайных ситуаций России отчиталось об успехах в устранении последствий экологической катастрофы, которая произошла в середине декабря в Черном море. Информация об этом появилась в пресс-службе МЧС РФ.

Так, в Керченском проливе было обследовано более 715 кв км акватории и было собрано порядка 25 тонн нефтеводяной смеси. В то же время на суше, на Кубани и в Крыму, собрали более 86 тыс тонн загрязненной почвы.

В Крыму очищается 15 километров береговой линии, в том числе 2 вновь выявленных участка выброса мазута: в селе Яковенково возле Кыз-Аульского маяка протяженностью более 2 километров; в районе природного заповедника "Опукский" - более 4 километров. МЧС России

Ранее мы сообщали, что новые участки загрязнения нефтепродуктами были обнаружены на набережной в Керчи и Ленинском районе полуострова Крым.

Видео: МЧС России