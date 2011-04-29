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В Анапе спасли свыше 1300 птиц, которые пострадали из-за выброса мазута
Сегодня, 20:00
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В Анапе спасли свыше 1300 птиц, которые пострадали из-за выброса мазута

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Умершими найдены 278 пернатых.

После крушения танкеров в Черном море и выброса мазута сотрудники волонтерских служб спасли 1321 птицу на территории загрязнения. За последнее время количество ежедневно спасаемых пернатых выросло до нескольких десятков. Об этом рассказали "Аргументы и факты".

Птиц, которых удалось спасти, передают в центры реабилитации Ставропольского края, Краснодара и Темрюка. По словам координатора штаба по спасению пернатых, вскоре количество животных начнет уменьшаться. Но увеличится число тех, которых найдут погибшими из-за загрязнения. В настоящий момент найдено и утилизировано 278 трупов птиц.

Ранее на Piter.TV: в Педиатрическом университете Санкт-Петербурга врачи-эндоскописты спасли малыша, у которого в бронхах застрял арахис.

Фото: Telegram / Срочно, Сейчас

Теги: загрязнение в черном море, крушение танкеров, черное море
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия,

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