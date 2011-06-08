В Москве обсудили вопросы ликвидации последствий аварии в Керченском проливе

На данный момент разлив нефтепродуктов ликвидируют 267 человек и 50 единиц техники.

Заместитель Президента РФ Виталий Савельев вновь провел заседание рабочей группы по ликвидации последствий аварии двух танкеров в Керченском проливе. Об этом рассказали в пресс-службе российского правительства.

Основаная тема совещания оперативной группы – ликвидация загрязнения нефтепродуктами береговой линии вблизи Керченского пролива.

Специалисты Росприроднадзора зафиксировали, что нефтяные пятна из затонувшего танкера достигли береговой линии Анапского региона. В настоящее время продолжаются работы по ликвидации распространения нефтепродуктов на береговом участке на протяжении 25–30 км от поселка Веселовка в Темрюкском районе и до станицы Благовещенской в Анапе. Сотрудники Росприроднадзора проводят оценку площади, берут анализы почвы и воды для проведения лабораторных исследований и оценки ущерба для дальнейшей ликвидации загрязнения. Правительство Российской Федерации

В настоящий момент работы по сбору нефтепродуктов проводят региональные специалисты – "Кубань-СПАС", ФГБУ "Морспасслужба" и местное МЧС. На месте последствия аварии ликвидируют 267 человек и 50 единиц техники. Общая ситуация находится под контролем.

Ранее на Piter.TV: эколог Баташов высказался о последствиях крушения танкеров в Керченском проливе.

Фото: Росприроднадзор РФ