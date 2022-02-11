Эколог Баташов высказался о последствиях крушения танкеров в Керченском проливе

По словам эксперта, масштаб вероятной экологической катастрофы будет не слишком вредный.

Эколог Анатолий Баташов высказался о последствиях крушения танкеров в Керченском проливе. Об этом он заявил в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, потерпевшие крушения судна были скорее "баржами для перевозки нефти", поэтому масштаб вероятной экологической катастрофы будет не слишком вредный. При этом Баташов отметил, что в результате попадания мазута в море погибнет некоторое количество рыбы и птиц. Эколог заявил, что происшествие не сорвет курортный сезон. Он также добавил, что из-за шторма будет трудно заниматься последствиями от аварии.

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