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Эколог Баташов высказался о последствиях крушения танкеров в Керченском проливе
Сегодня, 14:23
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Эколог Баташов высказался о последствиях крушения танкеров в Керченском проливе

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По словам эксперта, масштаб вероятной экологической катастрофы будет не слишком вредный.

Эколог Анатолий Баташов высказался о последствиях крушения танкеров в Керченском проливе. Об этом он заявил в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, потерпевшие крушения судна были скорее "баржами для перевозки нефти", поэтому масштаб вероятной экологической катастрофы будет не слишком вредный. При этом Баташов отметил, что в результате попадания мазута в море погибнет некоторое количество рыбы и птиц. Эколог заявил, что происшествие не сорвет курортный сезон. Он также добавил, что из-за шторма будет трудно заниматься последствиями от аварии.

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Фото: pxhere.com

Теги: керченский пролив, крушение судна, мнение эксперта
Категории: Лента новостей, Новости России,

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