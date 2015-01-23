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Слуцкий призвал сделать Россию страной многодетных семей

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Председатель ЛДПР призвал вернуться на сто лет назад для достижения целей по демографии.

Глаава ЛДПР Леонид Слуцкий призвал сделать Россию страной многодетных семей. Соответствующее заявление парламентарий сделал в интервью журналистам с телеканала "360.ru". Он объяснил прессе, что важно вернуться к ситуации, которая фиксировалась в стране сто лет назад, когда даже для городских семей в норме считалось воспитывать по семь или восемь детей. Он напомнил, что у многих великих людей были большие семьи с большим количество детей. В этом политик видит "суть процветания" той эпохи. 

Нам надо делать все возможное, чтобы люди, которые нуждаются в помощи медицинской, социальной, любой иной, эту помощь получали. Мы не должны друг от друга отгораживаться. И когда человеку плохо, мы должны подставить плечо...

Леонид Слуцкий, председатель партии

Политик отметил, что у партии методы улучшения демографии в настоящее время одинаковые с федеральным правительством и профильными ведомствами, которые занимаются проблематикой труда и социальной защиты населения.

Путин встретился с главой ЛДПР Слуцким.

Фото и видео: 360.ru

Теги: глдп, госдума, демография, дети, леонид слуцкий, многодетные семьи
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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