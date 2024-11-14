Путин встретился с главой ЛДПР Слуцким

Президент РФ Владимир Путин встретился с главой ЛДПР Леонидом Слуцким. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Глава партии на встрече с российским лидером рассказал о программе "Честный план ЛДПР", суть которой заключается в рассмотрении вопросов трудовой миграции и ценников на продуктах питания. По его словам, фракция выступила с инициативой запретить неквалифицированным мигрантам привозить их огромные семьи, чтобы "не было источника социальной напряжённости". Также Слуцкий представил Путину законодательные инициативы партии, касающиеся демографии и СВО.
Ранее Путин заявил, что сотрудники МВД вписывают в историю ведомства славные традиции.
Видео: kremlin.ru
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