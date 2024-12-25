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Два участка загрязнения нефтепродуктами обнаружили в Крыму

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Последствия крушения танкеров на Кубани добрались до Керчи и Ленинского района полуострова.

Два участка загрязнения нефтепродуктами были обнаружены сегодня на территории Крыма. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы МЧС России.

Мазут растекся в районе городского пляжа, в Керчи. Площадь распространения загрязнения – 1,8 км – характеризуется как незначительная.

Второй участок обнаружен в Ленинском районе полуострова у озера Тобечик – там загрязнение распространилось по территории 2,1 км.

Специалисты очищают зону и вывозят грунт. На месте работают порядка 150 человек и 48 единиц техники.

МЧС России

Напомним, что загрязнению, которое произошло в результате крушения двух танкеров на Кубани, был присвоен статус чрезвычайной ситуации федерального уровня.

Ранее мы также писали, что в Анапе спасли свыше 1300 птиц, которые пострадали из-за выброса мазута.

Видео: МЧС России

Теги: загрязнение, крушение танкеров, крым
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия,

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