Два участка загрязнения нефтепродуктами обнаружили в Крыму

Последствия крушения танкеров на Кубани добрались до Керчи и Ленинского района полуострова.

Два участка загрязнения нефтепродуктами были обнаружены сегодня на территории Крыма. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы МЧС России.

Мазут растекся в районе городского пляжа, в Керчи. Площадь распространения загрязнения – 1,8 км – характеризуется как незначительная.

Второй участок обнаружен в Ленинском районе полуострова у озера Тобечик – там загрязнение распространилось по территории 2,1 км.

Специалисты очищают зону и вывозят грунт. На месте работают порядка 150 человек и 48 единиц техники. МЧС России

Напомним, что загрязнению, которое произошло в результате крушения двух танкеров на Кубани, был присвоен статус чрезвычайной ситуации федерального уровня.

Ранее мы также писали, что в Анапе спасли свыше 1300 птиц, которые пострадали из-за выброса мазута.

Видео: МЧС России