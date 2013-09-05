В Выборге обсудили ремонт дорог и аренду объектов культурного наследия за 1 рубль

Также в рамках повестки дня была дана оценка контрольно-счетной комиссии МО "Выборгский район" по проверке отчетной документации об исполнении бюджета МО "Город Выборг" за 2020 год.

Депутаты Выборга обсудили дорожный ремонт. Заседание провел глава муниципального образования "Выборгский район" Дмитрий Никулин. Участие в нем принял первый заместитель главы администрации Выборгского района Валерий Савинов. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

На вопросы представителей депутатского корпуса ответил председатель комитета дорожного хозяйства районной администрации Сергей Петров.

Завершены конкурсные процедуры по проведению ремонта "картами" небольших участков дорожного покрытия, требующих срочного восстановления. Сергей Петров, председатель комитета дорожного хозяйства районной администрации

Также в планах ликвидировать дефекты дорожного покрытия межквартальных и междворовых проездов.

Кроме того, будет проведен ремонт семи автомобильных дорог, проходящих по ул. Александровской, ул. Сухова, ул. Рубежной (участок от ул. Приморской до ул. Круговой), ул. Майорова, ул. Песочной, ул. Лесопильной, ул. Петрозаводской. Работы должны завершиться к концу августа.

Еще девять дорог восстановят с участием областного финансирования во второй половине лета. В списке: ул. Большая Каменная; ул. Промышленная (участок дороги от ул. Весенний Поток до ул. Промышленной, д. 2); ул. Таммисуо (участок дороги от Смирновского шоссе до разворотного кольца, включительно); ул. Южный Вал; ул. 2-я Бригадная; Одесский переулок; ул. Продольная; ул. Тенистая; ул. Советская (от ул. Выборгской до ул. Крепостной).

Также в городе обновляются уличная разметка, дорожные знаки, проводится ремонт и замена светофоров.

На совещании присутствующим рассказали о заключении муниципального контракта на выполнение работ до начала сентября по ремонту пешеходного моста через железную дорогу на станции Пригородная Калининского микрорайона Выборга.

Второй, не менее значимой темой, стало утверждение Порядка установления льготной арендной платы в отношении объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии. Выборг вводит льготные условия для инвесторов, готовых вложить средства в восстановление объектов культурной собственности.

Инвесторам разрешат арендовать объекты культурного наследия, находящиеся в муниципальной собственности, по льготной ставке – 1 рубль за один квадратный метр в год. За два года инвестор должен будет согласовать проект и за семь лет провести восстановительные работы.

Также в рамках повестки дня была дана оценка контрольно-счетной комиссии МО "Выборгский район" по проверке отчетной документации об исполнении бюджета МО "Город Выборг" за 2020 год, а также информация о текущем исполнении бюджета и изменении плановых прогнозных показателей.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО