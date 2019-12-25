В Выборге депутатам представили исполнение бюджета за 2020 год

Народные избранники заслушали отчет председателя комитета финансов районной администрации Константина Паничева об исполнении бюджета МО "Выборгский район" за 2020 год.

Во вторник, 26 мая, состоялось очередное заседание совета депутатов МО "Выборгский район", в котором принял участие первый замглавы районной администрации Валерий Савинов. Заседание вел глава муниципального образования Дмитрий Никулин. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Народные избранники заслушали отчет председателя комитета финансов районной администрации Константина Паничева об исполнении бюджета МО "Выборгский район" за 2020 год.

Доходная часть бюджета за прошлый год была исполнена на 99,1 % к уточненному плану (поступило 5 580 390,3 тыс. рублей), в том числе:

– по налоговым доходам – 1 744 309,7 тыс. рублей (100,6%);

– по неналоговым доходам – 356 785,6 тыс. рублей (107,3%).

По сравнению с 2019 годом показатели уменьшились на 6,4% (143 357,3 тыс. рублей)

Одной из причин снижения послужила ситуация с эпидемией коронавирусной инфекции. Константин Паничев, председатель комитета финансов районной администрации

Расходная часть бюджета МО "Выборгский район" была исполнена на 95,6 % к уточненному годовому плану и составила 5 387 307, 4 тыс. рублей. Использование средств осуществлялось по 8 муниципальным программам. Наибольшая часть расходов была затрачена на социально-культурную сферу – 4 507 411,7 тыс. рублей (83,7 %).

Ранее в Выборге обсудили проекты приграничного сотрудничества России и Финляндии в сфере туризма.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО