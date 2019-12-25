В Выборге обсудили проекты приграничного сотрудничества России и Финляндии в сфере туризма

Собравшихся поприветствовала председатель комитета поддержки предпринимательства и потребительского рынка администрации МО "Выборгский район" Нина Сивицкая.

В Выборге состоялась конференция, посвященная проектам приграничного сотрудничества "Суворов" и "Спренгтпортен". Мероприятие организовано в рамках программы "Россия – Юго-Восточная Финляндия 2014-2020". Участниками встречи стали представители районной администрации, Выборгского центра поддержки предпринимательства, субъектов малого и среднего бизнеса, университета Хельсинки. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Собравшихся поприветствовала председатель комитета поддержки предпринимательства и потребительского рынка администрации МО "Выборгский район" Нина Сивицкая. Она отметила, что данные проекты дают возможность не только расширить туристические маршруты, но также создать новые уникальные туристические продукты.

Руководитель Выборгского центра поддержки предпринимательства Марина Птушко рассказала участникам о развитии международного исторического туризма на территории России и Финляндии. В ходе реализации проекта "Спренгтпортен" будет создан виртуальный музей, продолжена реконструкция исторического здания в Миккели, организованы исторические мастерские в Выборге.

Также для участников встречи прошел семинар-практикум, на котором команды по заданию модератора разрабатывали турпродукт – походный сухпаек "Суворов & Спренгтпортен".

На прошлой неделе в Выборге прошел этап марафона "Содружество-2021".

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО