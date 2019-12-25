В Выборге прошел этап марафона "Содружество-2021"

Накануне Выборг встретил участников Международного марафона инвалидов-колясочников "Содружество-2021", посвященного 35-летию аварии на Чернобыльской АЭС и 60-летию первого полета человека в космос. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.
Марафонцы – 35 социально активных людей с инвалидностью из разных городов России и Республики Беларусь – члены межрегиональной общественной организации "Ассоциация инвалидов "Аппарель". Они провели торжественный митинг в сквере Мужества. Участниками мероприятия также стали представители выборгской общественной организации инвалидов, отделения Союза "Чернобыль", районной администрации и жители города. В рамках мероприятия состоялось возложение цветов к памятной доске, посвященной 35-й годовщине катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции.
После этого инвалиды-колясочники проехали колонной с флагами по улицам Выборга.
В библиотеке А. Аалто участников марафона поприветствовал замглавы районной администрации Андрей Голобородько. В память о нашем городе он вручил гостям книги о Выборге. Организаторы "Содружество-2021" передали главе районной администрации Ильдару Гилязову благодарственное письмо за помощь в проведении патриотического мероприятия и отзывчивость.
Также гости посетили с экскурсией Выборгский замок и другие достопримечательности города.
Международный Марафон инвалидов-колясочников "Содружество-2021" проходит с 18 по 22 мая 2021 года в Петербурге и Ленобласти.
Ранее в администрации Выборгского района состоялось заседание антинаркотической комиссии.
Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО
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