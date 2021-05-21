В администрации Выборгского района состоялось заседание антинаркотической комиссии

Участники обсудили проведение месячника антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни. Он пройдет в Ленобласти с 26 мая по 26 июня.

В Выборге состоялось очередное заседание антинаркотической комиссии администрации Выборгского района. Под председательством замглавы администрации Леонида Пономарева участники обсудили проведение месячника антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни. Он пройдет в Ленобласти с 26 мая по 26 июня.

В этот период особенно активно будет вестись работа по нескольким направлениям:

- формирование у населения антинаркотического мировоззрения путем проведения профилактических мероприятий;

- популяризация здорового образа жизни и развитие массового спорта;

- использование эффективных методов в работе с группами "риска";

- повышение активности жителей по информированию правоохранительных органов о фактах незаконного оборота и потребления наркотиков. Сообщить об этом можно по телефонам доверия: 81378) 2-21-75 – Единая районная дежурно-диспетчерская служба; (81378) 3-03-07 – УМВД по Выборгскому району; (81378) 2-47-34 – Выборгская городская прокуратура.

В рамках заседания антинаркотической комиссии также были заслушаны доклады о принятых мерах по противодействию незаконной рекламе и распространению наркотиков на территории Выборга.

Председатель комитета по городскому хозяйству Алексей Туркин сообщил, что в этом году сотрудниками подразделения были обследованы фасады 175 домов. По 48 объектам направлены обращения в управляющие компании и ТСЖ с требованием удалить рекламу. На 27 домах работа была выполнена. Также были направлены предписания владельцам нежилых объектов, на которых также присутствует незаконная реклама.

В завершении заседания председатель антинаркотической комиссии Леонид Пономарев призвал руководителей УК и ТСЖ подключать камеры видеонаблюдения к системе "Безопасный город". Это позволит оперативно следить за обстановкой на их территории и реагировать в случае совершения правонарушений.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

Видео: МГ "Наш город"