Выпускник из Светогорской школы написал ЕГЭ по математике на 98 баллов

Всего профильную математику в Выборгском района сдавали 258 выпускников.

В Выборгском районе ЕГЭ по профильной математике сдавали 258 выпускников. Лучший экзаменационный результат по предмету показал одиннадцатиклассник Светогорской школы Григорий Рассадников, который набрал 98 баллов. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Выпускники этого года могут узнать результаты ЕГЭ в образовательной организации, в которой обучаются, выпускники прошлых лет – в районном комитете образования. Также актуальная информация о результатах доступна на официальном интернет-ресурсе в разделе "Проверить результаты ЕГЭ".

Участники ЕГЭ основного периода могут подать апелляцию о несогласии с выставленными баллами лично и дистанционно. Прием заявлений состоится 23 и 24 июня 2021 года с 9:00 до 17:00. Подробнее о подаче апелляции.

Также два выпускника из Выборгского района написали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов.

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