После хорька в Красногвардейском районе пришел "проголосовать" кролик Рон

Сегодня, 17 марта, к 10:00 на избирательные участки Петербурга пришли 55,92% или 2 128 199 человек.

В Петербурге продолжается "парад необычных посетителей избирательных участков" на президентских выборах. По данным пресс-службы Красногвардейского района, 17 марта "проголосовать" пришел кролик Рон.

Вместе со своей хозяйкой Эмилией Рон оказался в школе №151 (УИК-1010) на Хасанской улице. Отмечается, что кролик "покорил сердца всех избирателей".

Ранее на избирательный участок в том же районе пришел хорек Чунечка. Хозяин питомца посетил голосование вместе со своей бабушкой и не смог оставить его дома.

В первый день президентских выборов проголосовали 30,57% или 1 162 692 избирателя, ко второму дню явка составила уже 54,52% – 2 074 847 петербуржцев. Сегодня, 17 марта, к 10:00 на избирательные участки Петербурга пришли 55,92% или 2 128 199 человек.

Фото: пресс-служба Красногвардейского района Петербурга