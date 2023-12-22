В Петербурге к 10:00 проголосовали более 2 млн избирателей

В первый день голосования пришли на выборы 30,57% или 1 162 692 избирателя.

По данным на 10:00 сегодня, 17 марта, явка на выборах президента РФ в Петербурге составила 55,92% – 2 128 199 избирателей. Об этом рассказали в пресс-службе Горизбиркома.

В первый день голосования пришли на выборы 30,57% или 1 162 692 избирателя, ко второму дню явка составила уже 54,52% – 2 074 847 петербуржцев.

Ранее мы сообщали о том, что Фрунзенский районный суд Петербурга отстранил от работы в УИК двух членов комиссий от партии "Яблоко" на президентских выборах – Дениса Варламова (УИК-2133) и Никиту Лимонова (УИК-2144). Их обвинили в агитации среди избирателей и съемке видео.

Фото: пресс-служба Красногвардейского района Петербурга