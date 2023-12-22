Петербургский суд отстранил от работы в УИК двух "яблочников"

И Дениса Варламова, и Никиту Лимонова обвинили в агитации среди избирателей и съемке видео.

Фрунзенский районный суд Петербурга отстранил от работы в УИК двух членов комиссий от партии "Яблоко" на президентских выборах – Дениса Варламова (УИК-2133) и Никиту Лимонова (УИК-2144). Об этом 17 марта сообщил депутат городского Законодательного собрания (ЗакСа) Борис Вишневский в своем tg-канале.

И Дениса Варламова, и Никиту Лимонова обвинили в агитации среди избирателей и съемке видео. Первого пригласили в суд в 01:30, он отрицает претензии и говорит, что не занимался съемками и агитацией. При Денисе Варламове не составляли никаких актов о нарушениях. Никита Лимонов также не согласен с обвинением. Он утверждает, что снял запечатанный сейф-пакет и акт по итогам первого дня.

Всего за два дня, 15 и 16 марта, в Петербурге явка на выборах президента РФ составила 54,52% – 2 074 847 избирателей.

Фото: Piter.TV