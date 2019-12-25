Ларьки около бывшего кинотеатра "Слава" в Петербурге признаны незаконными

Арендатор земельного участка, на котором находится здание кинотеатра, без получения необходимых согласований разместил торговые объекты.

Фрунзенский районный суд Петербурга признал незаконными ларьки у бывшего кинотеатра "Слава" на Бухарестской улице. Об этом рассказали в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) города.

Отмечается, что дело поступило в производство суда после неоднократных профилактических мер со стороны инспекции. ГАТИ Петербурга выявила нарушения на частной территории в прошлом году.

Арендатор земельного участка, на котором находится здание кинотеатра, без получения необходимых согласований разместил торговые объекты. Инспекция составила предписание.

Этот вид административного воздействия обязывает юридическое лицо устранить нарушения к определенной дате. Однако с наступлением срока нарушение не было устранено, и дело было передано в суд. Арендатор земельного участка обязан оплатить штраф. ГАТИ Петербурга

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Фото: Telegram / ГАТИ|Правительство Санкт-Петербурга