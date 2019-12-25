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Ларьки около бывшего кинотеатра "Слава" в Петербурге признаны незаконными
Сегодня, 9:05
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Ларьки около бывшего кинотеатра "Слава" в Петербурге признаны незаконными

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Арендатор земельного участка, на котором находится здание кинотеатра, без получения необходимых согласований разместил торговые объекты.

Фрунзенский районный суд Петербурга признал незаконными ларьки у бывшего кинотеатра "Слава" на Бухарестской улице. Об этом рассказали в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) города. 

Отмечается, что дело поступило в производство суда после неоднократных профилактических мер со стороны инспекции. ГАТИ Петербурга выявила нарушения на частной территории в прошлом году. 

Арендатор земельного участка, на котором находится здание кинотеатра, без получения необходимых согласований разместил торговые объекты. Инспекция составила предписание. 

Этот вид административного воздействия обязывает юридическое лицо устранить нарушения к определенной дате. Однако с наступлением срока нарушение не было устранено, и дело было передано в суд. Арендатор земельного участка обязан оплатить штраф. 

ГАТИ Петербурга

Ранее на Piter.TV: производителя работ на Богатырском проспекте могут оштрафовать на сумму до 300 тыс. рублей. 

Фото: Telegram / ГАТИ|Правительство Санкт-Петербурга 

Теги: гати петербурга, кинотеатр слава, фрунзенский районный суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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