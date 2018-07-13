Производителя работ на Богатырском проспекте могут оштрафовать на сумму до 300 тыс. рублей

Этим летом на участке велись работы на инженерных коммуникациях.

ГИБДД возбудило административное дело в отношении производителя работ, который ограничил движение на Богатырском проспекте. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Петербурга 24 сентября.

Этим летом на участке велись работы на инженерных коммуникациях. Подрядчик получил на них ордер городской ГАТИ и согласовал необходимое ограничение движения. При этом к сроку окончания распоряжения ограждения с проезжей части не убрали.

Инспекторы ГАТИ выявили данное нарушение и подготовили информационное письмо в ГИБДД – ведомство, которое может привлечь к ответственности за этот вид нарушения. После рассмотрения Госавтоинспекция возбудила дело об административной ответственности. Производителю работ теперь грозит штраф от 5 до 300 тыс. рублей. Пресс-служба ГАТИ Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что на трассе "Кола" полностью перекроют движение 26 сентября.

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга