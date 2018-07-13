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Производителя работ на Богатырском проспекте могут оштрафовать на сумму до 300 тыс. рублей
Сегодня, 16:05
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Производителя работ на Богатырском проспекте могут оштрафовать на сумму до 300 тыс. рублей

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Этим летом на участке велись работы на инженерных коммуникациях.

ГИБДД возбудило административное дело в отношении производителя работ, который ограничил движение на Богатырском проспекте. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Петербурга 24 сентября. 

Этим летом на участке велись работы на инженерных коммуникациях. Подрядчик получил на них ордер городской ГАТИ и согласовал необходимое ограничение движения. При этом к сроку окончания распоряжения ограждения с проезжей части не убрали. 

Инспекторы ГАТИ выявили данное нарушение и подготовили информационное письмо в ГИБДД – ведомство, которое может привлечь к ответственности за этот вид нарушения. После рассмотрения Госавтоинспекция возбудила дело об административной ответственности. Производителю работ теперь грозит штраф от 5 до 300 тыс. рублей.

Пресс-служба ГАТИ Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что на трассе "Кола" полностью перекроют движение 26 сентября. 

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга 

Теги: богатырский проспект, гати петербурга, дорожные работы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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