На трассе "Кола" полностью перекроют движение 26 сентября

Время перекрытия – 00:10-00:30.

На федеральной трассе Р-21 "Кола" в Ленобласти полностью перекроют движение. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Ограничения коснутся 16-го километра дороги во Всеволожском район 26 сентября. Время перекрытия – 00:10-00:30.

В связи с производством работ по монтажу П-образной металлической опоры над проезжей частью дороги, предназначенной для размещения на ней табло и знаков переменной информации, будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта по федеральной трассе Р-21 "Кола" в обоих направлениях одновременно. Илья Пузыревский, начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения. Специалисты установят временные дорожные знаки, водоналивные барьеры и смонтируют световую сигнализацию.

Ранее мы рассказывали о том, что для автомобилистов движение ограничат в трех районах Петербурга с 26 сентября.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"