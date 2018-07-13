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На трассе "Кола" полностью перекроют движение 26 сентября
Сегодня, 15:38
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На трассе "Кола" полностью перекроют движение 26 сентября

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Время перекрытия – 00:10-00:30.

На федеральной трассе Р-21 "Кола" в Ленобласти полностью перекроют движение. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад". 

Ограничения коснутся 16-го километра дороги во Всеволожском район 26 сентября. Время перекрытия – 00:10-00:30. 

В связи с производством работ по монтажу П-образной металлической опоры над проезжей частью дороги, предназначенной для размещения на ней табло и знаков переменной информации, будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта по федеральной трассе Р-21 "Кола" в обоих направлениях одновременно. 

Илья Пузыревский, начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения. Специалисты установят временные дорожные знаки, водоналивные барьеры и смонтируют световую сигнализацию. 

Ранее мы рассказывали о том, что для автомобилистов движение ограничат в трех районах Петербурга с 26 сентября. 

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Теги: перекрытие движения, трасса кола
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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