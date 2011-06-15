Для автомобилистов движение ограничат в трех районах Петербурга с 26 сентября

Также на некоторых участках закроют проезд.

С 26 сентября движение транспорта ограничат в трех районах, сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Петербурга.

Так, в Выборгском районе с 08:00 26 сентября по 08:00 28 сентября планируется ремонт дорожного покрытия, из-за чего закрывается проезд по Новолитовской улице от Лесного проспекта до Батенинской площади. А в Кировском районе с 26 по 30 сентября в связи с установкой временного ограждения ограничат движение у дома 5БО по Межевому каналу.

В Курортном районе с 26 сентября по 9 октября пройдут работы по реконструкции газопровода, поэтому затруднится проезд по улице Володарского в Сестрорецке от улицы Пограничников до Северного переулка, с закрытием движения по улице Володарского в направлении от улицы Пограничников к Северному переулку.

ГАТИ рекомендует планировать маршруты следования с учетом вводимых ограничений, связанных с производством дорожных работ. ГАТИ Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что на участке дороги А-120 в Гатчинском районе введут реверсивное движение.

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