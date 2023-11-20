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На участке дороги А-120 в Гатчинском районе введут реверсивное движение
Сегодня, 10:47
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На участке дороги А-120 в Гатчинском районе введут реверсивное движение

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Мера вводятся в связи с заменой переездного настила и асфальтобетонного покрытия.

Движение на участке дороги А-120 в Гатчинском районе Ленобласти организуют в реверсивном режиме. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад". 

Ограничения будут действовать в ночное время с 24 сентября на 4 октября на железнодорожном переезде, который расположен на 58-м километре трассы "Петербургское южное полукольцо" — Кировск — Мга — Гатчина — Большая Ижора". 

В связи с заменой переездного настила и асфальтобетонного покрытия на переезде в деревне Войсковицы в указанные даты с 22:00 до 06:00 движение транспорта будет организовано в реверсивном режиме с ручным регулированием. ФКУ Упрдор "Северо-Запад" просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования. 

Пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад" 

Ранее стало известно, какие ограничения ожидают водителей на Большеохтинском мосту. 

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад" 

Теги: гатчинский район, дорога а-120, реверсивное движение
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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