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На избирательный участок в Красногвардейском районе пришел хорек Чунечка

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Хозяин питомца пришел на голосование вместе со своей бабушкой и не смог оставить хорька дома.

На избирательный участок в Петербурге пришел "проголосовать" за президента РФ самый необычный гость – хорек Чунечка. Об этом 17 марта сообщили в пресс-службе Красногвардейского района.

Хозяин питомца посетил голосование вместе со своей бабушкой и не смог оставить хорька дома. Кроме того, мальчик отметил, что, когда ему исполнится 18 лет, он точно поучаствует в выборах.

Напомним, сегодня, 17 марта, – последний день президентских выборов, которые стартовали 15 числа. В первый день голосования на избирательных участках Петербурга явка составляла 30,57%, всего за 15 и 16 марта пришли проголосовать в городе 54,52% –  2 074 847 избирателей.

Ранее мы рассказывали о том, что петербургский суд отстранил от работы в УИК двух "яблочников". 

Видео, фото: пресс-служба Красногвардейского района Петербурга

Теги: выборы президента 2024, красногвардейский район
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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