Бывший директор "Ленобллеса" отправлен в СИЗО за хищение из бюджета 200 млн рублей

Им вменяют ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Октябрьский районный суд Петербурга вынес постановления об избрании мер пресечения Михаилу Новикову, Артему Дайнеко и Алексею Старовойтову. Им вменяют ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), сообщили в объединенной пресс-службе городских судов 20 июля.

По версии следствия, Новиков с 1 июля 2019 года по 11 декабря 2023-го занимал должность директора ЛОГКУ "Управление лесами Ленинградской области". Не позднее 16 марта прошлого года он похитил средства из бюджета, которые были выделены для выполнения мероприятий по очистке земель лесного фонда от захламления отходами.

Новиков по согласованию с Дайнеко, являющимся генеральным директором ООО "Балтконд", поручил сотрудникам подготовить запросы о предоставлении ценовой информации по организации очистки, после чего – организовать их отправку в адрес аффилированных ему организаций.

Фигуранты подготовили документацию об аукционе в электронной форме, применяя конкретные показатели используемого товара и иные требования к участникам электронных аукционов, при которых победителем такого аукциона могло стать исключительно ООО "Балтконд". Между ЛОГКУ "Ленобллес" и ООО "Балтконд" 15 мая 2023 года заключили государственный контракт стоимостью в 44,2 млн рублей.

Несмотря на строго регламентированный срок окончания работ по контракту, часть земель лесного фонда не была очищена от захламления отходами производства и потребления, более того, на некоторых землях лесного фонда, отраженных в описании объекта закупки, отходы производства и потребления фактически отсутствовали. Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Они изготовили акт приемки выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ и затрат, внеся в них заведомо ложные сведения о выполненных по контракту работах в полном объеме. В результате умышленных преступных действий Новикова, Дайнеко и неизвестных бюджету области был причинен ущерб на сумму 44,2 млн рублей.

Также установлено, что аналогичные действия совершались фигурантами еще по нескольким контрактам, в том числе – совместно с генеральным директором ООО "АГРОАЛЬЯНС" Старовойтовым. Объем похищенного – не менее 197,7 млн рублей.

Суд избрал Старовойтову стражу по 18 сентября, Новикову и Дайнеко – домашний арест по 18 и 17 сентября соответственно.

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Фото: Piter.TV