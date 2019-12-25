Спасатели вытащили трактор из реки Ждановка в Петербурге

Машина съехала с покрытой льдом набережной в воду. На помощь прибыли спасатели МЧС.

Около стадиона "Петровский" трактор упал в реку Ждановка. Инцидент произошел в пятницу, 2 декабря. О подробностях случившегося сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

Машина съехала с покрытой льдом набережной в воду. На помощь прибыли спасатели МЧС. Они пригнали подъемный кран и в течение нескольких часов вытягивали на сушу трактор.

По предварительным данным, водитель тяжелой техники не пострадал. Есть версия, что мужчина оставил трактор на нейтральной передаче, а сам вышел из салона. В этот момент и произошел инцидент.

Ранее на Piter.tv: в квартире на Зверинской улице нашли насмерть замерзшую 76-летнюю бабушку.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург (Михаил Иванов)