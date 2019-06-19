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В квартире на Зверинской улице нашли насмерть замерзшую 76-летнюю бабушку
Сегодня, 17:10
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В квартире на Зверинской улице нашли насмерть замерзшую 76-летнюю бабушку

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Сотрудники полиции выясняют обстоятельства случившегося. 

В Петербурге на Зверинской улице в доме № 17 нашли тело пенсионерки. Известно, что в этом здании в конце ноября проводился ремонт.

Женщина умерла от переохлаждения тяжёлой степени, рассказали "Невские Новости". Причина смерти пока предварительная. 

Сейчас трупом 76-летней петербурженки занимаются  медицинские эксперты. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства случившегося. 

Ранее на Piter.tv: в поселке имени Морозова полицейские задержали хулиганов, которые избили и ограбили таксиста.

Фото: Pxhere

 

Теги: зверинская улица, пенсионерка умерла от холода, полиция, умерла от переохлаждения
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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