Компания расчистила Ремесленную улицу от деревьев. Рубку назвали санитарной

К смерти были приговорены 188 деревьев. Они, по данным специалистов, находились в неудовлетворительном состоянии.

Петербуржцы обратили внимание на вырубку деревьев вдоль реки Ждановки на Ремесленной улице. Они выразили сомнения, что работы проводятся законно. Сообщения об этом появились в группе "Деревья Петербурга" в "ВКонтакте". Piter.TV обратился за комментарием в пресс-службу комитета по благоустройству.

Около участка установили информационный щит, однако граждане не смогли найти в открытых данных номер порубочного билета и муниципального контракта.

Как рассказали в комитете, территория на Ремесленной улице, 1, по договору аренды принадлежит ООО "Креда". Передача состоялась 28 июня 2021 года. Основная деятельность компании — покупка и продажа собственного имущества.

12-го октября комитет обследовал деревья по просьбе организации. Было выявлено, что деревья на береговой полосе находятся в неудовлетворительном состоянии: у них были признаки стволовых гнилей, суши в кронах, оголенной корневой системы. Кроме того, на месте также были ветровальные деревья. В связи с этим ведомство выдало порубочный билет. Согласно информации на щите, уничтожению подлежат 188 деревьев.

В комитете отметили, что территория не включена в список зеленых насаждений общего пользования, а также в перечень территорий зеленых насаждений, выполняющих специальные функции (в части уличного озеленения).

Ранее Piter.TV показал, как деревья и кустарники в парке Авиаторов подготовили к зиме.

Фото: ВКонтакте / Деревья Петербурга