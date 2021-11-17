Деревья и кустарники в парке Авиаторов подготовили к зиме

Как и людям, деревьям тоже требуется утепление.

Piter.TV узнал, как в Петербурге утепляют серебристые ели к новогоднему сезону. В среду, 17 ноября, в парке Авиаторов в Московском районе прошли сезонные работы по укрытию молодых посадок от холодов.

Садовники подготовили к зиме 50 деревьев и 400 тыс. кустарников. В ином случае они могут погибнуть.

Становится все прохладнее. Люди одеваются потеплее, деревья тоже требуют утепления. Всего в городе будет утеплено порядка 23 тыс. деревьев, 2 тыс. из них — в Московском районе. Сергей Ляховненко, начальник управления садово-паркового хозяйства комитета по благоустройству.

Как узнал Piter.TV, молодым елям вредят не только холода, но и выбросы опасных веществ, выхлопы от машин. Поэтому специалисты подкармливают деревья полезными элементами.

Видео и фото: Piter.TV