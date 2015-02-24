Шайба Дадонова помогла "Далласу" обыграть "Нэшвилл"

Форвард набрал 14 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Даллас" одержал волевую победу над "Нэшвиллом" со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Бриджстоун-Арене" в Нэшвилле.

Нападающий "Далласа" Евгений Дадонов помог своей команде добиться успеха. Россиянин забросил первую шайбу в ворота хозяев. "Даллас" уступал по ходу встречи со счетом 0:2, но в третьем периоде смог обыграть "Нэшвилл".

В нынешнем сезоне НХЛ Евгений Дадонов 30 матчей и набрал 14 (8+6) очков.

Ранее мы сообщали, что дубль Кузьменко помог "Ванкуверу" разгромить "Сан-Хосе".

Видео: YouTube / SPORTSNET