Дубль Кузьменко помог "Ванкуверу" разгромить "Сан-Хосе"

Хоккеист был признан первой звездой матча.

"Ванкувер" разгромил "Сан-Хосе" со счетом 7:4 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Роджерс-Арене" в Ванкувере.

Форвард "Ванкувера" Андрей Кузьменко был признан первой звездой встречи. Россиянин забросил две шайбы в ворота гостей в первом периоде.

В нынешнем сезоне НХЛ Андрей Кузьменко провел 38 матчей и набрал 19 (8+11) очков.

Ранее мы сообщали, что шайба Панарина помогла "Рейнджерс" одержать победу над "Баффало".

Видео: YouTube / SPORTSNET