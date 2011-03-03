Шайба Панарина помогла "Рейнджерс" одержать победу над "Баффало"

"Рейнджерс" одержали победу над "Баффало" в овертайме со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке.
Нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин принял участие в победе своей команды. Россиянин забросил вторую шайбу в ворота гостей в первом периоде.
В нынешнем сезоне НХЛ Артемий Панарин провел 32 матча и набрал 44 (18+26) очка.
Ранее мы сообщали, что шайба Капризова помогла "Миннесоте" обыграть "Бостон".
Видео: YouTube / SPORTSNET
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