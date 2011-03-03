Шайба Панарина помогла "Рейнджерс" одержать победу над "Баффало"

На счету хоккеиста 44 очка в нынешнем сезоне НХЛ.

"Рейнджерс" одержали победу над "Баффало" в овертайме со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке.

Нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин принял участие в победе своей команды. Россиянин забросил вторую шайбу в ворота гостей в первом периоде.

В нынешнем сезоне НХЛ Артемий Панарин провел 32 матча и набрал 44 (18+26) очка.

Ранее мы сообщали, что шайба Капризова помогла "Миннесоте" обыграть "Бостон".

Видео: YouTube / SPORTSNET